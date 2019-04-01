Цены на нефть выросли на фоне беспокойства о поставках

Цены на нефть выросли в понедельник, 1 апреля, увеличив преимущество, набранное в первом квартале. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, в первом квартале котировки продемонстрировали максимальный прирост почти за десятилетие, поскольку беспокойство о поставках компенсировало страх о замедлении роста глобальной экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне к 8.42 по киевскому времени выросли на 0,93% до 68,21 доллар.

Фьючерсы на американский сорт нефти WTI набрали 0,73%, поднявшись до 60,58 долларов.

Поддержку котировкам в текущем году оказали санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также сокращение добычи ОПЕК и других нефтепроизводителей, которые компенсировали беспокойство о росте глобальной экономики и торговой войне США и Китая.

По словам Фина Зибелла из National Australia Bank в Сиднее, дальнейший рост будет ограничен из-за потенциальной слабости глобальной экономики и способности американских производителей нарастить добычу в момент скачка цен.

Напомним, 29 марта цены на нефть показали рекордный квартальный рост за 10 лет

Ранее из динамики торгов следовало, что рынки проигнорировали призыв президента США Дональда Трампа к ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения ее цены. Американский лидер недоволен дорогой нефтью, так как высокие цены на энергоносители тормозят рост ВВП.