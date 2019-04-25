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Цены на нефть впервые за полгода превысили 75 долларов

Новости » Энергетика    25.04.2019 - 11:59
Цены на нефть впервые за полгода превысили 75 долларов
Фото: добыча нефти (ukrnafta.com)

Цены на нефть Brent находятся на уровне 75,26 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 25 апреля, впервые за полгода превысила отметку 75 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

В частности, стоимость июньских фьючерсов на Brent в 11:44 по киевскому времени поднялась до 75,26 доллара за баррель. Это почти на 1,12% выше закрытия предыдущих торгов. Отметим, в последний раз Brent торговалась выше данной отметки 31 октября 2018 года.

Цены на нефть резко пошли вверх на фоне на угрозы санкций США за импорт сырья из Ирана и Венесуэлы. Решение США отменить все исключения для некоторых стран на закупки в Иране способно создать на мировом рынке дефицит в объеме 1,7 млн баррелей нефти в сутки.

Кроме того, на рост цен повлияла остановка экспорта российской нефти в Европу из-за ее низкого качества. Также цены растут на данных Минэнерго США о товарных запасах нефти в стране, которые за неделю увеличились на 5,48 млн баррелей, хотя эксперты ожидали меньшего роста.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша прекращает транспортировать российскую нефть по нефтепроводу "Дружба".

До этого Беларусь перестала отгружать бензин и дизельное топливо по причине низкого качества российского сырья.

 

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