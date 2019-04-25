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Ціни на нафту вперше за півроку перевищили 75 доларів

Новини » Енергетика    25.04.2019 - 11:59
Ціни на нафту вперше за півроку перевищили 75 доларів
Фото: видобуток нафти (ukrnafta.com)

Ціни на нафту Brent знаходяться на рівні 75,26 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 25 квітня, вперше за півроку перевищила позначку 75 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті РБК.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на Brent об 11:44 за київським часом піднялася до 75,26 долара за барель. Це майже на 1,12% вище закриття попередніх торгів. Відзначимо, востаннє Brent торгувалася вище даної позначки 31 жовтня 2018 року.

Ціни на нафту різко пішли вгору на тлі загрози санкцій США за імпорт сировини з Ірану і Венесуели. Рішення США скасувати всі винятки для деяких країн на закупівлі в Ірані здатне створити на світовому ринку дефіцит на 1,7 млн барелів нафти в добу.

Крім того, на зростання цін вплинула зупинка експорту російської нафти до Європи через її низьку якість. Також ціни зростають на даних Міненерго США про товарні запаси нафти в країні, які за тиждень збільшилися на 5,48 млн барелів, хоча експерти очікували меншого зростання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща припиняє транспортувати російську нафту нафтопроводом "Дружба".

До цього Білорусь перестала відвантажувати бензин і дизельне паливо з причини низької якості російської сировини.

 

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