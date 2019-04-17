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Цены на нефть впервые с ноября превысили 72 доллара

Новости » Энергетика    17.04.2019 - 09:38
Цены на нефть впервые с ноября превысили 72 доллара
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Цена нефти Brent пробила отметку 72,02 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 17 апреля, впервые с ноября 2018 превысила отметку 72 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

В частности, стоимость июньских фьючерсов на Brent в 08:43 по киевскому времени до начала торговой сессии на Лондонской бирже ICE, поднялась до 72,02 доллара за баррель. До этого цены на нефть превышали данную отметку 8 ноября 2018 года.

Цены выросли на фоне сокращения запасов нефти в США. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы на прошлой неделе снизились на 3,1 млн баррелей. Эксперты рассчитывают, что данные Минэнерго США, наоборот, покажут рост запасов.

Напомним, ранее Международный валютный фонд спрогнозировал среднюю цену нефти Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменными в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

До этого Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2019 году.

 

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