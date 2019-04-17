Ціни на нафту вперше з листопада перевищили 72 долара

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціна нафти Brent пробила позначку 72,02 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 17 квітня, вперше з листопада 2018 перевищила позначку 72 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на Brent в 08:43 за київським часом до початку торгової сесії на Лондонській біржі ICE, піднялася до 72,02 долара за барель. До цього ціни на нафту перевищували цю позначку 8 листопада 2018 року.

Ціни виросли на тлі скорочення запасів нафти в США. Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси минулого тижня знизилися на 3,1 млн барелів. Експерти розраховують, що дані Міненерго США, навпаки, покажуть зростання запасів.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд спрогнозував середню ціну нафти Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінними в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

До цього Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз по зростанню світового попиту на нафту в 2019 році.