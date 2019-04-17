ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ціни на нафту вперше з листопада перевищили 72 долара

Новини » Енергетика    17.04.2019 - 09:38
Ціни на нафту вперше з листопада перевищили 72 долара
Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціна нафти Brent пробила позначку 72,02 долара за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 17 квітня, вперше з листопада 2018 перевищила позначку 72 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів на Brent в 08:43 за київським часом до початку торгової сесії на Лондонській біржі ICE, піднялася до 72,02 долара за барель. До цього ціни на нафту перевищували цю позначку 8 листопада 2018 року.

Ціни виросли на тлі скорочення запасів нафти в США. Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси минулого тижня знизилися на 3,1 млн барелів. Експерти розраховують, що дані Міненерго США, навпаки, покажуть зростання запасів.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд спрогнозував середню ціну нафти Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінними в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.

До цього Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила прогноз по зростанню світового попиту на нафту в 2019 році.

 

Ціни на нафту почали падати після максимумів за 5 місяців
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Brentнефть
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся