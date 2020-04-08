Цены на нефть возобновили рост в надежде на сделку ОПЕК+

Цены на нефть перешли к росту в среду, 8 апреля, благодаря надеждам, что встреча ОПЕК и партнеров приведет к сокращению производства для стабилизации цен, обвалившихся из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent выросла на 2,4%, до 32,62 долларов после падения на 3,6% во вторник. Нефть WTI подорожала на 5,5%, до 24,90 долларов за баррель после падения на 9,4% на предыдущей сессии.

Ожидается, что встреча в четверг, 9 апреля, в режиме видеоконференции между членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзниками, включая Россию, будет более успешной, чем их встреча в начале марта, которая закончилась провалом. Но остаются сомнения относительно роли США в любых ограничениях.

"Саудовская Аравия и Россия продолжают вырабатывать сделку... Очевидно, что США должны быть вовлечены", - сообщили аналитики ANZ Research.

Между тем, Министерство энергетики США во вторник сообщило, что объем производства в стране уже снижается и без участия правительства.

Ожидается, что добыча нефти в США сократится на 470 тыс. баррелей в сутки, а в 2020 году спрос снизится примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки, сообщило Управление энергетической информации США.

Как сообщало РБК-Украина, страны ОПЕК+ перенесли на 9 апреля, экстренный саммит по сокращению добычи нефти, который ранее планировалось провести на 6 апреля.

Goldman Sachs прогнозирует падение цены на Brent до 20 долларов за баррель во втором квартале 2020 года. Такого уровня не было с начала 2002 года.