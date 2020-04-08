Ціни на нафту відновили зростання в надії на угоду ОПЕК+

Ціни на нафту перейшли до зростання в середу, 8 квітня, завдяки надіям, що зустріч ОПЕК і партнерів призведе до скорочення виробництва для стабілізації цін, обвалених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє агентство Reuters.

Нафту марки Brent виросла на 2,4%, до 32,62 доларів після зниження на 3,6% у вівторок. Нафта WTI подорожчала на 5,5%, до 24,90 доларів за барель після падіння на 9,4% на попередній сесії.

Очікується, що зустріч у четвер, 9 квітня, в режимі відеоконференції між членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзниками, включаючи Росію, буде більш успішною, ніж їх зустріч на початку березня, яка закінчилася провалом. Але залишаються сумніви щодо ролі США у будь-яких обмеженнях.

"Саудівська Аравія і Росія продовжують виробляти угоду... Очевидно, що США повинні бути залучені", - повідомили аналітики ANZ Research.

Між тим, Міністерство енергетики США у вівторок повідомило, що обсяг виробництва в країні вже знижується і без участі уряду.

Очікується, що видобуток нафти в США скоротиться на 470 тис. барелів на добу, а у 2020 році попит знизиться приблизно на 1,3 мільйона барелів на добу, повідомило Управління енергетичної інформації США.

Як повідомляло РБК-Україна, країни ОПЕК+ перенесли на 9 квітня, екстрений саміт по скороченню видобутку нафти, який раніше планувалося провести на 6 квітня.

Goldman Sachs прогнозує падіння ціни на Brent до 20 доларів за барель у другому кварталі 2020 року. Такого рівня не було з початку 2002 року.