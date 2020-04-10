Цены на нефть упали после сделки ОПЕК+

Цены на нефть упали из-за сомнений в том, что сделки между ОПЕК+ по рекордному сокращению поставок нефти будет достаточно, чтобы компенсировать падение мирового спроса на топливо, вызванное пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию (группа ОПЕК+) в четверг, 9 апреля, согласилась сократить добычу на 10 млн баррелей в сутки с мая. До того, как вспышка коронавируса затронула мировую экономику, 10 млн баррелей в сутки составляли около 10% мирового предложения.

Однако ОПЕК+, заявила, что окончательное соглашение зависит от подписания Мексикой пакта после того, как она отказалась от сокращения производства, которое ей было предложено. Вслед за переговорами по ОПЕК+ последуют переговоры министров энергетики стран "Большой двадцатки" (G20), которые состоятся в пятницу в Саудовской Аравии.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 4,1%, до 31,50 долларов за баррель, в то время нефть марки WTI упала на 9,3%, до 22,75 долларов.

"Падение цен на нефть является отражением реальности. Хотя ОПЕК, как и ожидалось, сокращает добычу, в физическом пространстве просто слишком много нефти на продажу, слишком мало трубопроводов, чтобы переместить ее, и слишком мало покупателей, чтобы ее взять", - сказал Скотт Шелтон, специалист по энергетике United ICAP.

ОПЕК+ ожидает, что другие производители, включая США, сократят еще 5 млн баррелей в сутки. Но Вашингтон не намерен участвовать в сокращении.

Глобальный спрос на топливо сократился примерно на 30 млн баррелей в сутки, или 30% мировых поставок, поскольку меры по борьбе с вирусом привели к сокращению использования транспорта и снижению экономической активности.

Напомним, цены на нефть начали расти после того, как президент США Дональд Трамп 2 апреля заявил о том, что Саудовская Аравия и Россия договорились о сокращении добычи нефти.

Отметим, саммит ОПЕК+ прошел 9 апреля, и на нем договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки с мая 2020 года.