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Цены на нефть упали до минимума с мая из-за укрепления доллара и роста случаев COVID-19

Автор: Александр Белоус

Цена нефти марки Brent в четверг, 19 августа, упала до 66 долларов за баррель. Нефть подешевела до самого низкого уровня с мая под давлением опасений по поводу более слабого спроса по мере роста числа случаев COVID-19 и укрепления доллара США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Нефть марки Brent упала на 2,5% до 66,51 долларов после достижения самого низкого уровня с 21 мая. Цена на нефть марки WTI упала на 3%, до 63,50 долларов после падения до 63,39 доллара, самого низкого уровня с 21 мая.

И Brent, и американская нефть падают шесть дней подряд, что является самой продолжительной полосой снижения с момента шестидневного падения для обоих контрактов, завершившихся 28 февраля 2020 года.

"Обеспокоенность по поводу снижения ожиданий спроса в результате увеличения числа случаев коронавируса во всем мире способствовала падению", - сказал Наим Аслам из брокера Avatrade.

Доллар достиг девятимесячного максимума, оказав давление на сырьевые товары, оцениваемые в долларах. Доллар вырос на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система в этом году начнет сокращать свои стимулы

Международное энергетическое агентство на прошлой неделе снизило прогноз спроса на нефть из-за распространения варианта Delta. ОПЕК, однако, оставила свои прогнозы спроса без изменений.

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Нефть