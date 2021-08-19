Ціни на нафту впали до мінімуму з травня через зміцнення долара і зростання випадків COVID-19

Нафта марки Brent впала на 2,5% до 66,51 доларів після досягнення найнижчого рівня з 21 травня. Ціна на нафту марки WTI впала на 3%, до 63,50 доларів після падіння до 63,39 долара, найнижчого рівня з 21 травня.

І Brent, і американська нафта падають шість днів поспіль, що є найтривалішою смугою зниження з моменту шестиденного падіння для обох контрактів, що завершилися 28 лютого 2020 року.

"Занепокоєння з приводу зниження очікувань попиту внаслідок збільшення кількості випадків коронавірусу в усьому світі сприяло падінню", - сказав Наїм Аслам з брокера Avatrade.

Долар досяг дев'ятимісячного максимуму, надавши тиск на сировинні товари, оцінювані в доларах. Долар виріс на тлі очікувань, що Федеральна резервна система в цьому році почне скорочувати свої стимули

Міжнародне енергетичне агентство минулого тижня знизило прогноз попиту на нафту через поширення варіанту Delta. ОПЕК, однак, залишила свої прогнози попиту без змін.