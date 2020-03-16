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Цены на нефть упали до четырехлетнего минимума

Новости » Финансовый кризис 2020     16.03.2020 - 14:33
Цены на нефть упали до четырехлетнего минимума
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Цены на нефть находятся на отметке 30,3 доллара за баррель

Цены на нефть в ходе торгов 16 марта упали до четырехлетнего минимума, достигнув отметки 30,3 доллара за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE в Лондоне.

По состоянию на 14:10 по киевскому времени цены на нефть североморской марки Brent обвалилась более чем на 10% - до 30,3 доллара за баррель. Это является минимальными значениями за последние четыре года.

При этом цены на нефть американской марки WTI опустились до 29,53 доллара за баррель (-8%).

Напомним, ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что ценовая война на нефтяном рынке отрицательно скажется на стремлении стран переходить на экологически чистую энергию.

По его мнению, ценовая война на нефтяном рынке и замедление роста мировой экономики могут негативно сказаться на спросе на электромобили и снизить привлекательность поддержки возобновляемых источников энергии. Также ситуацию усугубляет то, что низкие цены на нефть и нефтепродукты снижают экономические выгоды от сохранения энергии.

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