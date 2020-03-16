Цены на нефть рухнули еще почти на 10%

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Цены на нефть находятся ниже 31 доллара

Цены на нефть североморской марки Brent рухнули еще почти на 10% на фоне нарастания паники на финансовых рынках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

По состоянию на 13:20 по киевскому времени цены на нефть Brent находились на отметке 30,71 доллара за баррель. Это на 9,28% ниже чем по итогам минувших торгов. При этом стоимость майского фьючерса на нефть марки WTI снизилась на 6,32% - до 30,2 доллара за баррель.

По данным аналитиков Нордеа Банка, нефтяные котировки резко снижаются вместе с другими рисковыми активами на фоне повышенной паники на финансовых рынках.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые финансовые рынки продолжают падение, несмотря на экстренное снижение ставки американской ФРС. В частности, фьючерсы на европейские фондовые индексы упали более чем на 4%, фьючерсы на евро Stoxx 50 упали на 5,4% до самого низкого уровня с 2012 года, фьючерсы на немецкий DAX потеряли 5,6%.

До этого на экстренном заседании Федеральная резервная система США снизила процентные ставки почти до нуля и пообещала сотни миллиардов долларов на покупку активов.