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Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму

Новини » Фінансова криза 2020     16.03.2020 - 14:33
Ціни на нафту впали до чотирирічного мінімуму
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Ціни на нафту знаходяться на позначці 30,3 долара за барель

Ціни на нафту в ході торгів 16 березня знизилися до чотирирічного мінімуму, досягнувши позначки 30,3 долара за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі ICE в Лондоні.

Станом на 14:10 за київським часом ціни на нафту північноморської марки Brent впала більш ніж на 10% - до 30,3 долара за барель. Це є мінімальними значеннями за останні чотири роки.

При цьому ціни на нафту американської марки WTI опустилися до 29,53 долара за барель (-8%).

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що цінова війна на нафтовому ринку негативно позначиться на прагненні країн переходити на екологічно чисту енергію.

На його думку, цінова війна на нафтовому ринку й уповільнення росту світової економіки можуть негативно позначитися на попиті на електромобілі і знизити привабливість підтримки відновлюваних джерел енергії. Також ситуацію ускладнює те, що низькі ціни на нафту і нафтопродукти знижують економічні вигоди від збереження енергії.

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