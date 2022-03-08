Ціни на нафту впали на 10% після досягнення максимуму з 2008 року

Ціни на нафту марки Brent торгуються у вівторок, 8 березня, на рівні 125 доларів за барель, що приблизно на 10% нижче 14-річного максимуму, досягнутого на минулій сесії. Це сталося після того, як в ЄС заявили, що не планують приєднатися до можливої заборони США на імпорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо війна не припиниться, ціни на нафту (Brent) можуть піднятися до 156-185 доларів за барель", - сказав Аджай Кедіа, директор Kedia Commodities в Мумбаї.

Однак, стримуючи зростання цін, пізно ввечері в понеділок офіційні особи заявили, що Сполучені Штати готові ввести заборону поодинці, а Німеччина, найбільший покупець російської нафти, відкинула плани введення енергетичного ембарго.

Високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що остаточне рішення ще не прийнято, але "найімовірніше, це будуть тільки США, якщо це станеться".

Росія експортує близько 7 мільйонів барелів нафти і нафтопродуктів на день.

Росія заявила, що може зупинити потік газу по трубопроводах з Росії до Німеччини у відповідь на рішення Берліна минулого місяця призупинити відкриття газопроводу "Північний потік - 2".

"Однак ринки вже заклали в ціну значні перебої з експортом російської нафти", - відзначає аналітик по сировинних товарах Commonwealth Bank Вівек Дхар, вказуючи на те, що санкції щодо російських банків вже вплинули на торгове фінансування.

Аналітики кажуть, що якщо весь експорт російської нафти буде заблокований на світових ринках, ціни можуть злетіти до 200 доларів за барель

"Зараз у світі немає потужностей, які могли б замінити 7 мільйонів барелів експорту", - заявив журналістам генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо на галузевій конференції в Х'юстоні.

Два австралійських НПЗ, Viva Energy і Ampol Ltd, заявили, що припинили закуповувати російську нафту після вторгнення Москви в Україну.