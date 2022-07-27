Цены на нефть стабилизировались: что влияет на стоимость топлива

Цены на нефть в среду, 27 июля, оставались стабильными. Опасения по поводу снижения спроса нивелировали данные, показавшие более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне 104,35 долларов за баррель, снизившись на 0,05%. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 0,1%, до 95,07 долларов за баррель.

"Более резкое снижение запасов должно поддержать цены на нефть, но восстановление было ограничено опасениями по поводу потенциального слабого спроса, и Белый дом заявил, что будет дополнительно высвобождать стратегические резервы", - сказал Леон Ли, шанхайский аналитик CMC Markets.

Кроме того, перспектива того, что Федеральная резервная система США объявит об агрессивном повышении процентной ставки позже в среду, повлияла на настроения и ограничила рост цен на нефть, сказал он.

Американский институт нефти заявил, что запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 4 млн баррелей. Данные показали, что запасы бензина сократились на 1,1 млн баррелей по сравнению с ожиданиями роста на 3,5 млн баррелей.

Администрация Байдена заявила во вторник, что продаст дополнительно 20 млн баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва страны в рамках ранее объявленного плана по использованию объекта, чтобы успокоить цены на нефть, поднявшиеся из-за вторжения России в Украину, и восстановления спроса после COVID-19 пандемия.

В конце марта администрация заявила, что выпустит рекордный 1 миллион баррелей нефти в день в течение шести месяцев из SPR. Соединенные Штаты уже продали 125 млн баррелей из резерва, из которых почти 70 млн баррелей доставлены покупателям.

Между тем, Федеральная резервная система США, как ожидается, повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов позже в среду, подчеркнув обеспокоенность по поводу перспектив спроса в США и перспективы укрепления доллара, что сделает товары, номинированные в долларах, более дорогими для покупателей, владеющих другими валютами.