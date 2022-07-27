ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ціни на нафту стабілізувалися: що впливає на вартість палива

Новость на русском →
Токіо, Середа 27 липня 2022 08:45
Ціни на нафту стабілізувалися: що впливає на вартість палива Фото: ціни на нафту стабілізувалися (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в середу, 27 липня, залишалися стабільними. Побоювання з приводу зниження попиту нівелювали дані, що показали більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 104,35 доларів за барель, знизившись на 0,05%. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,1%, до 95,07 доларів за барель.

"Більш різке зниження запасів повинно підтримати ціни на нафту, але відновлення було обмежено побоюваннями з приводу потенційного слабкого попиту, і Білий дім заявив, що буде додатково вивільняти стратегічні резерви", - сказав Леон Лі, Шанхайський аналітик CMC Markets.

Крім того, перспектива того, що Федеральна резервна система США оголосить про агресивне підвищення процентної ставки пізніше в середу, вплинула на настрої і обмежила зростання цін на нафту, сказав він.

Американський інститут нафти заявив, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 4 млн барелів. Дані показали, що запаси бензину скоротилися на 1,1 млн барелів у порівнянні з очікуваннями зростання на 3,5 млн барелів.

Адміністрація Байдена заявила у вівторок, що продасть додатково 20 млн барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву країни в рамках раніше оголошеного плану з використання об'єкта, щоб заспокоїти ціни на нафту, що піднялися через вторгнення Росії в Україну, і відновлення попиту після COVID-19 пандемія.

Наприкінці березня адміністрація заявила, що випустить рекордний 1 мільйон барелів нафти на день протягом шести місяців з SPR. Сполучені Штати вже продали 125 млн барелів з резерву, з яких майже 70 млн барелів доставлені покупцям.

Тим часом, Федеральна резервна система США, як очікується, підвищить процентні ставки на 75 базисних пунктів пізніше в середу, підкресливши стурбованість з приводу перспектив попиту в США і перспективи зміцнення долара, що зробить товари, номіновані в доларах, більш дорогими для покупців, які володіють іншими валютами.

Нагадаємо, ціни на нафту зросли 26 липня другий день поспіль на тлі побоювань з приводу скорочення поставок до Європи після того, як Росія скоротила подачу газу по магістральному трубопроводу.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафта
NEWS
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін