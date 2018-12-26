Цены на нефть стабилизировались после вчерашнего падения

Иллюстративное фото (OilNow)

Brent торгуется на отметке 50,41 доллара за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 26 декабря 2018 года, находится выше отметки в 50 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.

По состоянию на 10:43 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent составляла 50,41 доллара. Это на 2,17% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, накануне цены на Brent опускались до минимума с июня 2017 года. В частности, в ходе торгов Brent дешевела до отметки ниже 48 долларов.

Отметим, причиной падения цен на нефть стал так называемый "шатдаун" правительства США, который возник после того, как власти не смогли принять временный бюджет. Кроме того, негативно на цены повлияло решение Федеральной резервной системы (ФРС) повысить ключевую ставку до максимальных за десятилетие показателей в 2,25-2,5%.

На эти новости фондовые рынки США отреагировали значительным падением. В частности, по итогам торгов 24 декабря индекс Dow Jones снизился почти на 7%, S&P -на 7,1%, NASDAQ - на 8,4%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не может сказать, когда правительство возобновит работу. Он также добавил, что "шатдаун" продлится, пока не решится вопрос о деньгах для укрепления границы с Мексикой.