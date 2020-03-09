Цены на нефть снизились почти на треть

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ снизилась почти на треть. Об этом свидетельствуют данные торгов девятого марта.

По состоянию на 00:02 по киевскому времени цена за баррель нефти Brent упала до 31,43 долларов. Таким образом падение составило около 31,1 процента.

Позже стоимость скорректировалась, и на данный момент колеблется в районе 34 долларов за баррель (падение составляет около 25%).

Стоимость нефти марки WTI упала на 26%, до 30,7 доллара за баррель.

Напомним, переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом из-за недостижения согласия между Российской Федерацией и Саудовской Аравией.

После провала переговоров Саудовская Аравия планирует значительно нарастить добычу нефти и предложила клиентам значительную скидку. Фактически Эр-Рияд намерен начать "ценовую войну" на нефтяном рынке.

Увеличить добычу нефти планируется до более 10 млн баррелей в сутки, а при необходимости - до рекордных 12. Учитывая то, что вспышка коронавируса и так снизила спрос на нефть, такие действия Саудовской Аравии могут "создать хаос" на рынке нефти.