Цены на нефть снова снижаются после резкого скачка

Цены на нефть снижаются во вторник, 19 июля, после роста более чем на 5 долларов за баррель на предыдущей сессии. Трейдеры опасаются, что растущий спрос на нефть будет подпитывать возможную рецессию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре упали на 43 цента до 105,84 долларов за баррель. Контракт вырос на 5,1% в понедельник, что стало самым большим процентным приростом с 12 апреля. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе упали на 28 центов до 102,32 долларов за баррель. Контракт поднялся на 5,1% в понедельник, что стало самым большим процентным приростом с 11 мая.

Цены на нефть колебались между опасениями по поводу поставок, поскольку западные санкции в отношении поставок российской нефти и топлива из-за вторжения в Украину нарушили торговые потоки к нефтеперерабатывающим заводам и конечным потребителям, и растущими опасениями, что усилия центральных банков по сдерживанию растущей инфляции могут спровоцировать рецессию, которая приведет к сокращению будущий спрос на топливо.

"Базовый дисбаланс между спросом и предложением как никогда напряжен, - сказал в заметке старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли. - Цены на нефть, возможно, достигли своего пика, но они определенно не выглядят так, будто с этого момента они будут существенно снижаться, если только нас не ждет огромный сюрприз от ОПЕК+".

На прошлой неделе президент США Джо Байден посетил крупнейшего экспортера нефти Саудовскую Аравию, надеясь заключить сделку об увеличении добычи нефти, чтобы снизить цены на топливо.

Однако официальные лица из Саудовской Аравии, де-факто лидера Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), не дали четких заверений в том, что увеличение добычи будет обеспечено.

Уоррен Паттерсон, глава отдела товарной стратегии ING, отметил, что у рынка было время осмыслить визит президента Байдена и сделать вывод о том, что маловероятно, что ОПЕК и ее союзники, включая Россию, известную как ОПЕК+, будут наращивать добычу более агрессивно, чем планируется в краткосрочной перспективе.

Ослабление доллара

Цены на нефть были поддержаны ослаблением доллара США во вторник, который находился на минимальном уровне за неделю, что сделало нефть, в которой доминирует доллар, немного дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

"Более слабый доллар оказал поддержку рынку, наряду с более широким комплексом сырьевых товаров", - сказал Паттерсон из ING.