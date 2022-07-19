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Ціни на нафту знову знижуються після різкого стрибка

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Токіо, Вівторок 19 липня 2022 09:01
Ціни на нафту знову знижуються після різкого стрибка Фото: ціни на нафту знову знижуються (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 19 липня, після зростання більш ніж на 5 доларів за барель на попередній сесії. Трейдери побоюються, що зростаючий попит на нафту буде підживлювати можливу рецесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставками у вересні впали на 43 центи до 105,84 доларів за барель. Контракт зріс на 5,1% у понеділок, що стало найбільшим процентним приростом з 12 квітня. Ф'ючерси на нафту марки WTI з поставкою в серпні впали на 28 центів до 102,32 доларів за барель. Контракт піднявся на 5,1% у понеділок, що стало найбільшим процентним приростом з 11 травня.

Ціни на нафту коливалися між побоюваннями з приводу поставок, оскільки західні санкції щодо поставок російської нафти і палива через вторгнення в Україну порушили торговельні потоки до нафтопереробних заводів і кінцевих споживачів, і зростаючими побоюваннями, що зусилля центральних банків щодо стримування зростаючої інфляції можуть спровокувати рецесію, яка призведе до скорочення майбутній попит на паливо.

"Базовий дисбаланс між попитом і пропозицією як ніколи напружений, - сказав у замітці старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Халлі. - Ціни на нафту, можливо, досягли свого піку, але вони безумовно не виглядають так, ніби з цього моменту вони будуть істотно знижуватися, якщо тільки нас не чекає величезний сюрприз від ОПЕК+".

Минулого тижня президент США Джо Байден відвідав найбільшого експортера нафти Саудівську Аравію, сподіваючись укласти угоду про збільшення видобутку нафти, щоб знизити ціни на паливо.

Однак офіційні особи з Саудівської Аравії, де-факто лідера Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), не дали чітких запевнень в тому, що збільшення видобутку буде забезпечено.

Уоррен Паттерсон, глава відділу товарної стратегії ING, зазначив, що у ринку був час осмислити візит президента Байдена і зробити висновок про те, що малоймовірно, що ОПЕК і її союзники, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, будуть нарощувати видобуток більш агресивно, ніж планується в короткостроковій перспективі.

Ослаблення долара

Ціни на нафту були підтримані ослабленням долара США у вівторок, який знаходився на мінімальному рівні за тиждень, що зробило нафту, в якій домінує Долар, трохи дешевше для покупців, які володіють іншими валютами.

"Більш слабкий долар надав підтримку ринку, поряд з більш широким комплексом сировинних товарів", - сказав Паттерсон з ING.

Нагадавши, міністр фінансів США Джанет Йеллен назвала "обнадійливими" переговори з Індією про пропоновану цінову стелю на російську нафту. Вашингтон просуває план, щоб знизити ціни на нафту і ускладнити Москві фінансування війни проти України.

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