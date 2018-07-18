Ціни на нафту знижуються на тлі зростання тижневих запасів у США

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 629.000 барелів до 410,7 мільйона

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 18 липня, станом на 08:25, опустилися на 0,42 відсотка до 71,86 доларів за барель. Про це повідомляє Reuters.

Так, згідно з даними Американського інституту нафти, запаси нафти в США минулого тижня зросли на 629.000 барелів до 410,7 мільйона проти прогнозу зниження на 3,6 мільйона барелів.

Як повідомляється, ф'ючерсні контракти на WTI торгувалися біля 67,7 доларів за барель, що на 0,56 відсотка нижче попереднього закриття.

Також повідомляється, що ціна вересневого контракту на нафту на Шанхайській міжнародній енергетичній біржі (INE) вранці трималася на рівні 481,8 юаня за барель.

Відзначимо, вчора вранці, ціна північноморської нафти марки Brent опустилася нижче позначки 72 долара за барель.

Нагадаємо, як раніше заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Стівен Мнучин, країни, які продовжують імпортувати іранську нафту, зможуть уникнути штрафних санкцій у разі "значного скорочення" закупівель.