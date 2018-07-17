Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке в 71,68 доллара за баррель

Цена североморской марки нефти Brent во вторник утром, 17 июля 2018 года, опустилась ниже отметки в 72 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:10 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 71,68 доллара за баррель. Это на 0,75% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Отметим, цены на нефть продолжают снижаться после падения до трехмесячного минимума по итогам предыдущей торговой сессии.

Кроме того, фьючерсные контракты на WTI по состоянию на утро торговались вблизи 67,85 доллара за баррель, что на 0,31% ниже предыдущего закрытия. Разница в цене между бенчмарком на североамериканском рынке, нефтью WTI, и европейской эталонной маркой Brent, спред Brent - WTI, накануне составляла 4,77 доллара за баррель.

Напомним, ранее в Министерстве финансов США рассказали, как страны-импортеры иранской нефти могут избежать штрафных санкций.