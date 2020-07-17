Цены на нефть снижаются на фоне распространения COVID-19

Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

Инвесторы опасаются замедления спроса на топливо

Цены на нефть снизились в пятницу, 17 июля, на фоне усиливающейся неопределенности в отношении восстановления мирового спроса из-за роста числа новых случаев COVID-19 в ряде стран. На рынок также оказывает влияние решение ОПЕК+ увеличить добычу.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 0,37% до 43,21 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени, нефть WTI снизилась на 0,22% до 40,66 долларов за баррель.

Фьючерсы на Brent и WTI снизились на 1% в четверг после того, как днем ранее как страны ОПЕК+, договорились снизить объем рекордных сокращений добычи в 9,7 млн баррелей в сутки на 2 млн баррелей в сутки начиная с августа.

США в четверг зафиксировали более 77 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, обновив суточный рекорд, в то время как количество смертей выросло почти на 1 тысячу. Испания и Австралия сообщили о самых резких ежедневных скачках за более чем два месяца, в Индии зафиксированы новые случаи, а Бразилия усилила карантинные меры.

Аналитики ожидают, что рынок останется в диапазоне 40-45 долларов за баррель, учитывая ожидания о некотором росте добычи в США и неопределенность в отношении спроса на топливо из-за вероятности новых карантинных мер.

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (группа ОПЕК+) договорились 15 июля сократить масштабы сокращения добычи нефти с августа.

Страны ОПЕК+ снизят свои сокращения до 7,7 млн баррелей в сутки, в то время как сейчас действуют сокращения на 9,7 млн баррелей в сутки.

Как сообщало РБК-Украина, из-за падения цен на нефть импорт топливно-энергетических товаров в Украину за первое полугодие 2020 года упал на 27% до 3,966 млрд долларов.