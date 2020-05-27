Цены на нефть резко упали на фоне напряженности между Китаем и США

Цены на нефть в ходе торгов 27 мая резко упали на фоне напряженности между Китаем и США. За сегодня цены на эталонные марки упали в среднем на 5%.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 17:58 по киевскому времени цены на июльский фьючерс североморской марки нефти Brent опустились до 34,32 доллара за баррель, что на 4,9% ниже по сравнению с началом торгов.

В то же время июльский фьючерс на американскую нефть WTI упал на 5,67% - до 32,4 доллара за баррель.

Отметим, цены на нефть падают на фоне обострения отношений между США и Китаем, связанных с тем, что Пекин готовится принять закон в отношении Гонконга, который ужесточает ответственность за участие в мятежах, сепаратизм и измену.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже пригрозил Китаю "мощным" ответом, имея в виду, по всей видимости, введение нового пакета санкций.

Китайская сторона уже отреагировала на это заявлением о возможном начале новой холодной войны между странами, обвинив политические круги США в сознательной конфронтации.