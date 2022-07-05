Цены на нефть резко снизились и продолжают падение: в чем причина

В частности, по состоянию на 18:04 по киевскому времени цены на эталонную марку Brent опустились до 106 долларов за баррель. С начала торгов она подешевела более чем на 7 процентов.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 5,9% - почти до 102 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, цены на нефть находятся под давлением падения акций и укрепления доллара, что сделало оцененные в валюте сырьевые товары менее привлекательными. Эксперты полагают, что в ожидании рецессии цены на нефть могут упасть до 65 долларов, хотя это и резко контрастирует с прогнозом JPMorgan Chase & Co в 380 долларов за баррель.

"В ближайшем будущем (индексы, - ред.) Dow и S&P будет иметь большое влияние на направление нефти, поскольку опасения рецессии сохраняются", - отметил старший вице-президент по торговле в BOK Financial Деннис Кисслер.

Эксперты также полагают, что спрос может значительно упасть после празднования Дня независимости США 4 июля.