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Цены на нефть возобновили рост: что стало причиной

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Украина, Вторник 05 июля 2022 08:27
Цены на нефть возобновили рост: что стало причиной Фото: Нефть дорожает 5 июля из-за опасений рецессии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 5 июля, поскольку инвесторы опасаются по поводу поставок. Нефть дорожает, несмотря на возможность глобальной рецессии, которая приведет к сокращению спроса на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставками в сентябре выросли на 0,2% до 113,73 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,8% до 110,38 доллара за баррель по сравнению с закрытием пятницы. В понедельник не было расчетов по WTI из-за празднования Дня независимости в США.

"Несмотря на то, что существуют опасения по поводу спроса, учитывая более мрачные макроэкономические прогнозы, ожидается, что рынок будет напряженным до конца года", - написал Уоррен Паттерсон, глава отдела товарной стратегии ING.

Во вторник норвежские рабочие начали забастовку, которая сократит добычу нефти и газа

Данные, свидетельствующие об улучшении активности в сфере услуг экономик Японии и Китая, одних из крупнейших мировых импортеров нефти, оказали некоторую поддержку ценам.

Но в целом инвесторы все больше обеспокоены спросом на фоне ужесточения мировых финансовых условий, поскольку Федеральная резервная система США борется с безудержной инфляцией с помощью быстрого повышения процентных ставок.

Повышение процентных ставок также намечается в Австралии и Южной Корее, поскольку власти пытаются подавить инфляцию. В Южной Корее инфляция в июне достигла почти 24-летнего максимума, что усилило опасения по поводу замедления экономического роста и спроса на нефть.

Напомним, цены на нефть упали 4 июля. Опасения глобальной рецессии давят на рынок, даже несмотря на то, что предложение остается ограниченным на фоне снижения добычи ОПЕК и санкций против России.

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