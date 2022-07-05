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Ціни на нафту різко знизилися і продовжують падіння: в чому причина

Фото: ціни на нафту різко пішли вниз (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Ціни на нафту сьогодні, 5 липня 2022 року, різко знизилися протягом торгової сесії і продовжують падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зокрема, станом на 18:04 за київським часом ціни на еталонну марку Brent опустилися до 106 доларів за барель. З початку торгів вона подешевшала більш ніж на 7 відсотків.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate впали на 5,9% - майже до 102 доларів за барель.

Як пише Bloomberg, ціни на нафту знаходяться під тиском падіння акцій і зміцнення долара, що зробило оцінені у валюті сировинні товари менш привабливими. Експерти вважають, що в очікуванні рецесії ціни на нафту можуть впасти до 65 доларів, хоча це і різко контрастує з прогнозом JPMorgan Chase & Co у 380 доларів за барель.

"У найближчому майбутньому (індекси, - ред.) Dow и S&P матиме великий вплив на напрямок нафти, оскільки побоювання рецесії зберігаються", - зазначив старший віце-президент з торгівлі в BOK Financial Денніс Кісслер.

Експерти також вважають, що попит може значно впасти після святкування Дня незалежності США 4 липня.

Нагадаємо, ще вранці ціни на нафту росли на побоюваннях інвесторів щодо майбутніх поставок. Крім того, до зростання цін призвів страйк норвезьких нафтовиків, який може позначитися на обсягах видобутку.

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Нафта