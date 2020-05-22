Цены на нефть резко снизились после отказа Китая устанавливать ориентир ВВП

Цены на нефть снижаются в пятницу, 22 мая, после того, как власти Китая решили не устанавливать ориентир экономического роста в этом году. Решение спровоцировало опасения, что эпидемия коронавируса ограничит спрос на топливо со стороны второго по величине потребителя нефти в мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 4,88% до 34,30 долларов за баррель к 10:30 по киевскому времени, на WTI - упали на 6,19 % до 31,82 долларов за баррель. Цены на нефть резко выросли в последние недели и все еще приближаются к четвертому еженедельному росту после падения цен в апреле, когда американская нефть упала ниже нуля.

Отказ Китая от ориентира роста "может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может быть расценен как негативный фактор для нефти", сказал Стивен Иннес, главный стратег по глобальным рынкам в AxiCorp.

Тем не менее Пекин пообещал выпустить 1 трлн юаней (140 млрд долларов) специальных казначейских облигаций для поддержки компаний и регионов, пострадавших от пандемии.

Кроме того, рост напряженности в отношениях между США и Китаем в связи с планом Пекина утвердить законодательство об обеспечении национальной безопасности в Гонконге также ударил по сырьевым и другим рынкам.

Президент США Дональд Трамп предупредил о сильной реакции на попытку установить больший контроль над бывшей британской колонией.

"Озабоченность геополитическими и торговыми вопросами... сохраняется на фоне признаков улучшения спроса и сокращения производства ведущими нефтепроизводителями", - сказал Автар Санду из Phillip Futures.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году, однако снизило его масштаб в связи со смягчением карантинных мер по всему миру.

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.