Цены на нефть выросли до максимума с начала марта

Фото: добыча нефти (OilNow)

Рост цен ограничен опасениями глобальной рецессии

Цены на нефть растут в четверг, 21 мая, поскольку снижение производства крупнейшими добывающими странами и неожиданное сокращение запасов в США, на прошлой неделе ослабили опасения по поводу избытка предложения. Вместе с тем опасения о глобальной рецессии, вызванной эпидемией коронавируса, ограничивают рост нефтяных котировок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли на 1,51 % до 36,29 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI повысились на 1,88 %, до 34,12 долларов за баррель, дорожая шесту сессию подряд. Цены находятся на максимуме с 11 марта.

Цены в последнее время выросли за счет данных по отгрузкам, показывающим, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие союзники (ОПЕК+), выполняют свое обязательство по сокращению 9,7 млн баррелей в сутки.

Запасы нефти в США снизились на 5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 15 мая. Тем временем запасы на терминале в Кушинге упали на 5,6 млн баррелей.

"В то время как признаки снижения давления на хранилища WTI позитивны для цен, последний отчет показывает, что падение запасов в большей степени обусловлено факторами предложения, чем растущим спросом на продукцию", - говорится в записке Capital Economics.

Физические рынки сырой нефти сигнализируют о быстром переходе от огромного избыточного предложения в разгар блокировок от коронавируса в апреле к ожидаемому дефициту во второй половине года.

Тем не менее, опасения по поводу продолжительного экономического воздействия пандемии, особенно в Соединенных Штатах, являющихся крупнейшим потребителем нефти в мире, оказали некоторое понижательное давление на цены.

Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рекордное падение спроса на нефть в 2020 году, однако снизило его масштаб в связи со смягчением карантинных мер по всему миру.

Национальный банк Украины (НБУ) в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель. По данным НБУ, такое падение цены нефти приведет к тому, что цены на бензин снизятся в Украине до конца года на 10-15%.

Автор: Александр Белоус