Ціни на нафту різко знизилися після відмови Китаю встановлювати орієнтир ВВП

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю, 22 травня, після того, як влада Китаю вирішили не встановлювати орієнтир економічного зростання в цьому році. Рішення спровокувало побоювання, що епідемія коронавірусу обмежить попит на паливо з боку другого за величиною споживача нафти в світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 4,88% до 34,30 доларів за барель до 10:30 за київським часом, на WTI впали на 6,19 % до 31,82 доларів за барель. Ціни на нафту різко зросли в останні тижні і все ще наближаються до четвертого щотижневому зростання після падіння цін у квітні, коли американська нафта впала нижче нуля.

Відмова Китаю від орієнтира зростання "може бути витлумачена як приділення меншої уваги інвестицій в інфраструктуру і може бути розцінений як негативний фактор для нафти", сказав Стівен Іннес, головний стратег з глобальних ринків в AxiCorp.

Тим не менш Пекін пообіцяв випустити 1 трлн юанів (140 млрд доларів) спеціальних казначейських облігацій для підтримки компаній і регіонів, постраждалих від пандемії.

Крім того, зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм у зв'язку з планом Пекіна затвердити законодавство про забезпечення національної безпеки в Гонконзі також вдарило по сировинних і інших ринках.

Президент США Дональд Трамп попередив про сильну реакцію на спробу встановити більший контроль над колишньою британською колонією.

"Заклопотаність геополітичними і торговельними питаннями... зберігається на тлі ознак поліпшення попиту і скорочення виробництва провідними нафтовиробниками", - сказав Автар Санду з Phillip Futures.

Нагадаємо, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує рекордне падіння попиту на нафту в 2020 році, однак знизило його масштаб у зв'язку з пом'якшенням карантинних заходів по всьому світу.

Національний банк України (НБУ) у своєму макроекономічному прогнозі заклав середню ціну на нафту у 2020 році на рівні 35 доларів за барель. За даними НБУ, таке падіння ціни нафти призведе до того, що ціни на бензин знизяться в Україні до кінця року на 10-15%.