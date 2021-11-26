Цены на нефть резко снизились из-за опасений по поводу нового штамма COVID

Цены на нефть в пятницу, 26 ноября, зафиксировали самое резкое дневное падение с июля. Новый вариант COVID-19 испугал инвесторов и усилил опасения, что в первом квартале 2022 года может увеличиться излишек предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Нефть падает вместе с мировыми фондовыми рынками из-за опасений, что штамм, который британские ученые считают наиболее значительным из обнаруженных на сегодняшний день, может ограничить поездки и замедлить экономический рост и спрос на топливо.

Нефть марки Brent упала на 4,9%, до 78,15 долларов за баррель. Нефть WTI подешевела на 6,1% до 73,56 доллара. В четверг торги по WTI не производились из-за Дня Благодарения.

Инвесторы также наблюдали за реакцией Китая на высвобождение миллионов баррелей нефти из стратегических резервов США в координации с другими крупными странами-потребителями, что является частью попыток снизить цены.

Такой выпуск, вероятно, приведет к увеличению поставок в ближайшие месяцы, сказал источник в ОПЕК, основываясь на выводах группы экспертов, которая консультирует министров Организации стран-экспортеров нефти.