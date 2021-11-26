Нидерланды вводят временный запрет на полеты из стран Южной Африки
Власти Нидерландов заявили о временном запрете въезда в страну туристов из Южной Африки. Она начнет действовать сегодня, с 12:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
"С 12: 00 будет действовать запрет на полеты в Нидерланды из стран Южной Африки. Власть приняла такое решение в ответ на недавно обнаруженный новый вариант коронавируса в африканских государствах", - говорится в сообщении.
Кроме того, южную часть Африки добавили в список так называемых «территорий очень высокого риска» (very high-risk area), по прибытии которых необходимо пройти обязательную самоизоляцию.
Вместе с тем указано, что в Нидерланды все же должны прибыть два авиарейса из Южной Африки.
Власти отмечают, что нового штамма коронавируса в стране еще не обнаружено.
"В то же время мы знаем из других вариантов, насколько быстро может распространиться болезнь, поэтому мы должны максимально замедлить появление этого штамма", - добавляют в сообщении.
Напомним, в Южной Африке подтвердили 53 случая нового коронавирус штамма B.1.1.529, но эксперты опасаются, что реальных случаев заражения может быть больше.
После чего, в частности, в Великобритании, Сингапуре, Германии, Израиле и Чехии ввели ограничения на въезд некоторых туристов из стран Южной Африки.
Добавим, Европейская комиссия заявила, что предложит ЕС временно приостановить авиасообщениея со странами Южной Африки.