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Нидерланды вводят временный запрет на полеты из стран Южной Африки

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Нидерланды, Пятница 26 ноября 2021 12:00
Нидерланды вводят временный запрет на полеты из стран Южной Африки Фото: Нидерланды вводят временный запрет на полеты из стран Южной Африки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Нидерландов заявили о временном запрете въезда в страну туристов из Южной Африки. Она начнет действовать сегодня, с 12:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.

"С 12: 00 будет действовать запрет на полеты в Нидерланды из стран Южной Африки. Власть приняла такое решение в ответ на недавно обнаруженный новый вариант коронавируса в африканских государствах", - говорится в сообщении.

Кроме того, южную часть Африки добавили в список так называемых «территорий очень высокого риска» (very high-risk area), по прибытии которых необходимо пройти обязательную самоизоляцию.

Вместе с тем указано, что в Нидерланды все же должны прибыть два авиарейса из Южной Африки.

Власти отмечают, что нового штамма коронавируса в стране еще не обнаружено.

"В то же время мы знаем из других вариантов, насколько быстро может распространиться болезнь, поэтому мы должны максимально замедлить появление этого штамма", - добавляют в сообщении.

Напомним, в Южной Африке подтвердили 53 случая нового коронавирус штамма B.1.1.529, но эксперты опасаются, что реальных случаев заражения может быть больше.

После чего, в частности, в Великобритании, Сингапуре, Германии, Израиле и Чехии ввели ограничения на въезд некоторых туристов из стран Южной Африки.

Добавим, Европейская комиссия заявила, что предложит ЕС временно приостановить авиасообщениея со странами Южной Африки.

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