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Ціни на нафту різко знизилися через побоювання з приводу нового штаму COVID

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 12:18
Ціни на нафту різко знизилися через побоювання з приводу нового штаму COVID Фото: Нафта рекордно дешевшає через новий штам COVID (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту в п'ятницю, 26 листопада, зафіксували найрізкіше денне падіння з липня. Новий варіант COVID-19 налякав інвесторів і посилив побоювання, що в першому кварталі 2022 року може збільшитися надлишок пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Нафта падає разом зі світовими фондовими ринками через побоювання, що штам, який британські вчені вважають найбільш значним з виявлених на сьогоднішній день, може обмежити поїздки і уповільнити економічне зростання і попит на паливо.

Нафта марки Brent впала на 4,9%, до 78,15 доларів за барель. Нафта WTI подешевшала на 6,1% до 73,56 долара. У четвер торги по WTI не проводилися через день подяки.

Інвестори також спостерігали за реакцією Китаю на вивільнення мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів США в координації з іншими великими країнами-споживачами, що є частиною спроб знизити ціни.

Такий випуск, ймовірно, призведе до збільшення поставок в найближчі місяці, сказало джерело в ОПЕК, грунтуючись на висновках групи експертів, яка консультує міністрів Організації країн-експортерів нафти.

Нагадаємо, у Південній Африці підтвердили 53 випадки нового коронавірусу штаму B.1.1.529. Європейська комісія заявила, що запропонує ЄС тимчасово призупинити авіасполучення з країнами Південної Африки.

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