Цены на нефть резко поднялись почти на 50%

Цены на нефть в ходе торгов 2 апреля резко поднялись почти на 50%, после чего откатились до 32 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов Лондонской биржи ICE.

В частности, сейчас по состоянию на 18:00 по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent поднялась на 29,06% - до отметки в 31,93 доллара за баррель. При этом на пике сегодняшних торгов стоимость июньских фьючерсов выростала на 46,7% - до 36,29 доллара за баррель.

В то же время цены на американскую нефть марки WTI прибавили 32,2% и выросли до 26,85 доллара за баррель.

Отметим, котировки могли отреагировать на сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа. Американский лидер провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии и надеется, что Эр-Рияд и Москва существенно снизят добычу нефти.

Напомним, сегодня цены на российскую нефть марки Urals упали еще на 2,25 долларов - до 10,54 долларов за баррель, что является минимальным уровнем с марта 1999 года. Фактически на данный момент цены на российскую нефть являются отрицательными.