Цены на нефть растут третий день подряд: в чем причина

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,1%, до 116,35 долларов за баррель, добавив к росту на 1,7% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 1%, до 110,7 долларов, поднявшись на 1,8% на предыдущей сессии.

Недостаток предложения

ОАЭ и Саудовская Аравия считаются единственными двумя странами в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), имеющими резервные мощности, чтобы компенсировать потерю поставок из России и слабую добычу из других стран-членов.

"Рынок поддержал ряд новостей о дефиците предложения. Говорят, что два крупных производителя, Саудовская Аравия и ОАЭ, достигли или очень близки к краткосрочным ограничениям мощностей", - отмечает аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Тобин Гори.

Министр энергетики ОАЭ Сухейл аль-Мазруи заявил в понедельник, что ОАЭ производят почти максимальные мощности, исходя из своей квоты в 3,168 млн баррелей в сутки в соответствии с соглашением с ОПЕК+.

Его комментарии подтвердили слова президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал президенту США Джо Байдену в кулуарах встречи Большой семерки, что ОАЭ работают на максимальной мощности и что Саудовская Аравия может увеличить добычу всего на 150 тысяч баррелей в сутки, что намного ниже паспортного резерва. мощность около 2 млн баррелей в сутки.

Аналитики также предупредили, что политические беспорядки в Эквадоре и Ливии могут привести к дальнейшему ограничению поставок.

Эти факторы подчеркивают дефицит на рынке, который привел к восстановлению на этой неделе, противодействуя опасениям рецессии, которые повлияли на цены в предыдущие две недели.

Но аналитики Haitong Futures говорят, что рыночные настроения остаются неустойчивыми, поскольку трейдеры ждут более четких указаний относительно следующего шага и геополитических факторов.

Ограничения на российскую нефть

Лидеры G7 обсуждают потенциальный потолок цен на российскую нефть, который ударит по бюджету президента Владимира Путина, а также снизит цены на энергоносители.

Официальный представитель президента Франции также призвал мировые державы изучить все варианты смягчения давления России на поставки энергоносителей, что привело к резкому росту цен, включая переговоры с такими странами-производителями, как Иран и Венесуэла.