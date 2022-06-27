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Нефть дорожает перед обсуждением G7 новых санкций против России

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Токио, Понедельник 27 июня 2022 08:24
Нефть дорожает перед обсуждением G7 новых санкций против России Фото: цены на нефть растут из-за новых санкций против России (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть продолжили рост в понедельник, 27 июня. На встрече лидеров стран Большой семерки (G7) в Германии могут быть предприняты шаги против российского экспорта нефти и газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Перспектива еще большей нехватки предложения нависла над рынком, поскольку западные правительства ищут способы лишить Россию возможности финансировать ее войну в Украине. Лидеры G7 также обсудят возрождение ядерной сделки с Ираном, что может привести к увеличению экспорта иранской нефти.

Источники сообщили, что страны-производители ОПЕК+, в которую входит Россия, скорее всего, будут придерживаться плана по ускоренному увеличению добычи нефти в августе, когда они встретятся в четверг.

На данный момент насущные опасения по поводу предложения перевешивают растущие опасения по поводу возможности глобальной рецессии после ряда неутешительных экономических данных США.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 113,34 долларов за баррель после роста на 2,8% в пятницу. Американская нефть марки WTI выроса на 0,1% до 107,73 долларов за баррель после роста на 3,2% на предыдущей сессии.

Оба контракта показали свое второе недельное снижение на прошлой неделе, так как повышение процентных ставок в ключевых экономиках укрепило доллар и усилило опасения по поводу рецессии.

Тем не менее, цены на нефть по-прежнему поддерживаются на уровне выше 100 долларов за баррель.

Саммит G7 и новые санкции против России

Ожидается, что лидеры G7, начавшие встречу в воскресенье, обсудят варианты решения проблемы роста цен на энергоносители и замещения российского импорта нефти и газа, а также дальнейших санкций, не усугубляющих инфляцию.

Эти меры включают в себя возможное ограничение цен на экспорт российской нефти, чтобы уменьшить доходы Москвы и ограничить ущерб другим экономикам.

G7 также обсудит перспективу возобновления переговоров по ядерной программе Ирана после того, как глава внешнеполитического ведомства Европейского союза встретился с высокопоставленными чиновниками в Тегеране, чтобы попытаться разблокировать зашедшие в тупик переговоры, заявил в воскресенье официальный представитель французского президента.

Кроме того, некоторые лидеры G7 настаивают на признании необходимости нового финансирования инвестиций в ископаемые виды энергии, сообщили Рейтер в воскресенье два источника, поскольку европейские государства пытаются диверсифицировать поставки.

Напомним, в начале июня Европейский союз принял решение утвердить шестой пакет санкций с постепенным эмбарго на нефть из России.

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