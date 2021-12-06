Цены на нефть растут из-за снижения оценки опасности штамма "Омикрон"

Нефть марки Brent подорожала на 2,5% до 71,65 долларов, в то время как нефть марки US WTI подорожала на 2,6%, до 67,95 долларов. До этого оба контракта падали шесть недель подряд.

В сообщениях из Южной Африки говорится, что при заражении штаммом "Омикрон" наблюдались только легкие симптомы. Высокопоставленный чиновник США по инфекционным заболеваниям сказал CNN, что "пока не похоже, что существует высокая степень серьезности".

Ослабление опасений из-за "Омикрон" также способствовало росту европейских акций, а более безопасные активы-убежища, такие как облигации, потеряли некоторые недавние достижения.

В этом году цена на нефть марки Brent выросла на 38%, чему способствовало ограничение добычи ОПЕК+, а также восстановление спроса, хотя в октябре она упала с трехлетнего максимума, превысившего 86 долларов.

На прошлой неделе ОПЕК+ решила продолжить увеличивать ежемесячные поставки на 400 тыс. баррелей в день в январе, даже после падения цен, вызванного опасениями из-за штамма "Омикрон"

В воскресенье Саудовская Аравия повысила на январь официальные отпускные цены на все сорта нефти, продаваемые в Азию и США, на 80 центов по сравнению с предыдущим месяцем.

Нефть также была поддержана уменьшающимися перспективами роста иранского экспорта нефти после того, как на прошлой неделе были прерваны непрямые американо-иранские переговоры по возобновлению ядерной сделки с Ираном 2015 года.