Цены на нефть растут из-за шторма в Мексиканском заливе

Цены на нефть растут на фоне сокращения добычи производителями в Мексиканском заливе из-за тропического шторма и сохранения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБУ-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

В пятницу, 12 июля, фьючерсы на Brent выросли на 0,78% до 67,04 за баррель к 09:27, на американскую легкую нефть WTI - на 0,68% до 60,61 долларов за баррель. На предыдущей сессии фьючерсы на Brent достигли максимума с 30 мая в 67,65 долларов, WTI - пика с 23 мая в 60,94 долларов за баррель.

Из-за тропического шторма "Барри", который может обрушиться на побережье Луизианы в субботу, нефтяные компании в Мексиканском заливе сократили производство более чем на 1 миллион баррелей в сутки, что составляет 53% от объема добычи в регионе

По прогнозам, шторм станет ураганом первой категории со скоростью ветра внутри него как минимум 119 километров в час.

Напомним, мировые цены на нефть в июне медленно снижались из-за опасений участников рынка замедления мировой экономики и, соответственно, и спроса на нефть. Сдерживало цены от еще более глубокого падения нарастание геополитической напряженности на Ближнем Востоке

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на уровне 59,2 долларов за баррель в 2019 году и 59 долларов в 2020 году. Согласно прогнозу, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.