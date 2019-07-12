Ціни на нафту зростають через шторм у Мексиканській затоці

Ціни на нафту ростуть на тлі скорочення видобутку виробниками в Мексиканській затоці через тропічний шторм і збереження напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє РБУ-Україна з посиланням на агентство Reuters.

У п'ятницю, 12 липня, ф'ючерси на Brent зросли на 0,78%, до 67,04 за барель до 09:27, на американську легку нафту WTI - на 0,68% до 60,61 доларів за барель. На попередній сесії ф'ючерси на Brent досягли максимуму з 30 травня на 67,65 доларів, WTI - піка з 23 травня в 60,94 доларів за барель.

Через тропічний шторм "Баррі", який може обрушитися на узбережжя Луїзіани в суботу, нафтові компанії в Мексиканській затоці скоротили виробництво більш ніж на 1 мільйон барелів на добу, що становить 53% від обсягу видобутку в регіоні

За прогнозами, шторм стане ураганом першої категорії зі швидкістю вітру усередині нього як мінімум 119 кілометрів на годину

Нагадаємо, світові ціни на нафту у червні повільно знижувалися через побоювання учасників ринку уповільнення світової економіки і, відповідно, попиту на нафту. Стримувало ціни від ще глибшого падіння наростання геополітичної напруженості на Близькому Сході

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.