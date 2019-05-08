Цены на нефть растут после резкого снижения

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром 8 мая поднялись выше отметки в 70 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:40 по киевскому времени поднялись на 0,5% до 70,20 за баррель.

Как отмечает агентство Reuters, после введения санкций США против Ирана и Венесуэлы уровень предложения на мировых рынках нефти остается ограниченным. "Сбалансированные и благоприятные для цен фундаментальные прогнозы никуда не делись", - сказал Уле Хансен из Saxo Bank.

При этом импорт нефти в Китай вырос в апреле до рекордных 10,64 миллиона баррелей в сутки, что на 11% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Страна является крупнейшим в мире импортером нефти.

Отметим, цены на нефть резко упали на заявлении президента США Дональда Трампа о новом повышении пошлин на китайские товары, что поставило под угрозу завершение торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Американский лидер подчеркнул, что уже в пятницу поднимет пошлины на товары китайского экспорта общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%.

В НБУ прогнозируют, что мировые цены на нефть в дальнейшем будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов/барр. Поддержку ценам будут оказывать сокращение поставок нефти странами ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы. В то же время ожидается, что спрос на нефть будет оставаться стабильно высоким и в 2019 году он вырастет на 1,2-1,5 млн барр./сутки.