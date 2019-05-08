Ціни на нафту зростають після різкого зниження

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці 8 травня піднялися вище позначки в 70 доларів за барель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Вартість липневих ф'ючерсів на Brent на 10:40 за київським часом піднялися на 0,5% до 70,20 за барель.

Як зазначає агентство Reuters, після введення санкцій США проти Ірану та Венесуели рівень пропозиції на світових ринках нафти залишається обмеженим. "Збалансовані і сприятливі для цін фундаментальні прогнози нікуди не поділися", - сказав Уле Хансен з Saxo Bank.

При цьому імпорт нафти в Китай виріс у квітні до рекордних 10,64 мільйона барелів на добу, що на 11% більше, ніж за той же місяць минулого року. Країна є найбільшим у світі імпортером нафти.

Відзначимо, ціни на нафту різко впали на заяві президента США Дональда Трампа про новому підвищення мит на китайські товари, що поставило під загрозу завершення торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Американський лідер підкреслив, що вже в п'ятницю підніме мита на товари китайського експорту загальною вартістю 200 млрд доларів з 10% до 25%.

У НБУ прогнозують, що світові ціни на нафту надалі будуть коливатися в діапазоні 60-70 доларів/бар. Підтримку цінам будуть надавати скорочення поставок нафти країнами ОПЕК+ і санкції США проти Ірану та Венесуели. У той же час очікується, що попит на нафту буде залишатися стабільно високим і в 2019 році він зросте на 1,2-1,5 млн бар./добу.