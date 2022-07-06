Цены на нефть снова растут после рекордного обвала

Цены на нефть выросли в среду, 6 июля, так как инвесторы вернулись на рынок после сильного падения на предыдущей сессии. При этом опасения по поводу поставок снова вышли на первый план, даже несмотря на информацию о глобальной рецессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, до 103,69 долларов за баррель после обвала на 9,5% во вторник, что стало самым большим дневным падением с марта. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 0,5%, до 99,96 долларов за баррель.
Как отметил Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC, сегодня своего рода перезагрузка и приходят охотники за скидками.
"Фундаментальная история о глобальной напряженности все еще существует ... Распродажа определенно преувеличена ", - добавил он.
Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил во вторник, что отрасль находится «в осаде» из-за многолетних недостаточных инвестиций, добавив, что дефицит может быть уменьшен, если будут разрешены дополнительные поставки из Ирана и Венесуэлы.
Бывший президент России Дмитрий Медведев также заявил, что информация о предложении Японии ограничить цену на российскую нефть примерно половиной ее нынешнего уровня якобы поднимет цены выше 300-400 долларов за баррель.
Однако опасения по поводу рецессии продолжают давить на рынки. По некоторым ранним оценкам, экономика США могла сократиться за три месяца с апреля по июнь. Это будет второй квартал падения подряд, что считается определением технической рецессии.
На прошлой неделе лидеры G7 договорились изучить возможность введения временных ограничений на импортные цены на российские ископаемые виды топлива, включая нефть. Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил ограничиться примерно половиной текущей цены.
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