Цены на нефть снова растут после рекордного обвала

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9%, до 103,69 долларов за баррель после обвала на 9,5% во вторник, что стало самым большим дневным падением с марта. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 0,5%, до 99,96 долларов за баррель.

Как отметил Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC, сегодня своего рода перезагрузка и приходят охотники за скидками.

"Фундаментальная история о глобальной напряженности все еще существует ... Распродажа определенно преувеличена ", - добавил он.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил во вторник, что отрасль находится «в осаде» из-за многолетних недостаточных инвестиций, добавив, что дефицит может быть уменьшен, если будут разрешены дополнительные поставки из Ирана и Венесуэлы.

Бывший президент России Дмитрий Медведев также заявил, что информация о предложении Японии ограничить цену на российскую нефть примерно половиной ее нынешнего уровня якобы поднимет цены выше 300-400 долларов за баррель.

Однако опасения по поводу рецессии продолжают давить на рынки. По некоторым ранним оценкам, экономика США могла сократиться за три месяца с апреля по июнь. Это будет второй квартал падения подряд, что считается определением технической рецессии.