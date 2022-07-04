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Япония предложила покупать российскую нефть за полцены. В Кремле надеются на раскол на Западе

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Москва, Понедельник 04 июля 2022 14:20
Япония предложила покупать российскую нефть за полцены. В Кремле надеются на раскол на Западе Фото: России урежут нефтяные цены на 50% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

России нужно подождать и посмотреть, как будут дорабатываться предложения по ограничению цен на экспорт российской нефти. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, что решение не будет принято всеми странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Комментируя сообщения о том, что премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил ограничиться примерно половиной текущей цены, Песков сказал, что другие страны могут с этим не согласиться.

"Это заявление… не означает, что такие параметры будут согласованы другими странами. Пока это только одно заявление, без каких-либо решений", - заявил журналистам.

На прошлой неделе лидеры G7 договорились изучить возможность введения временных ограничений на импортные цены на российские ископаемые виды топлива, включая нефть.

Они попросили министров срочно оценить это предложение, что является еще одной попыткой ограничить ресурсы России для финансирования ее вторжения в Украину.

Напомним, лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российской нефти и газа. Таким образом будет снижена способность Москвы финансировать ее вторжение в Украину

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