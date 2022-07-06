Ціни на нафту знову ростуть після рекордного обвалу

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 0,9%, до 103,69 доларів за барель після обвалу на 9,5% у вівторок, що стало найбільшим денним падінням з березня. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 0,5%, до 99,96 доларів за барель.

Як зазначив Джон Кілдафф, партнер Again Capital LLC, сьогодні свого роду перезавантаження і приходять мисливці за знижками.

"Фундаментальна історія про глобальну напруженість все ще існує ... Розпродаж безумовно перебільшена", - додав він.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммад Баркіндо заявив у вівторок, що галузь перебуває "в облозі" через багаторічні недостатні інвестиції, додавши, що дефіцит може бути зменшений, якщо будуть дозволені додаткові поставки з Ірану і Венесуели.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв також заявив, що інформація про пропозицію Японії обмежити ціну на російську нафту приблизно половиною її нинішнього рівня нібито підніме ціни вище 300-400 доларів за барель.

Однак побоювання з приводу рецесії продовжують тиснути на ринки. За деякими ранніми оцінками, економіка США могла скоротитися за три місяці з квітня по червень. Це буде другий квартал падіння поспіль, що вважається визначенням технічної рецесії.