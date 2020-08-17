Цены на нефть растут на фоне повышения спроса

Фото: нефтяной танкер (www.iea.org)

Нефть дорожает по мере ослабления карантинных ограничений

Цены на нефть выросли в понедельник, 17 августа, после новостей о том, что Китай планирует отгрузить большие объемы нефти из США в августе и сентябре. Это перевесило опасения по поводу замедления восстановления спроса после пандемии коронавируса и увеличения поставок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent подорожала на 0,63 % до 45,08 долларов за баррель к 10:15 по киевскому времени. Нефть WTI подорожала на 0,74 % до 42,32 долларов, после роста на 2,6% в среду.

Китайские государственные нефтяные компании предварительно забронировали танкеры для транспортировки по меньшей мере 20 млн баррелей американской нефти на август и сентябрь. Китай увеличил закупки энергоносителей и сельскохозяйственных товаров в преддверии пересмотра китайско-американской торговой сделки.

Рекордный импорт сырой нефти от крупнейшего в мире импортера и ослабление ограничений COVID-19 во всем мире поддержали цены на нефть, хотя ожидается, что новые волны вспышек коронавируса в нескольких странах снова снизят потребление.

"Данные о спросе на нефть на прошлой неделе были в основном положительными: спрос на бензин в США вырос всего до 3,5% от докоронавирусных уровней, а показатель переработанной сырой нефти в Китае в июле достиг рекордно высокого уровня", - сказал Хауи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

По оценкам ANZ, спрос на нефть вырос на 8 млн баррелей в сутки за последние четыре месяца до 88 млн баррелей в сутки, что все еще на 13 миллионов баррелей в сутки меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Инвесторы ищут больше информации относительно будущих поставок по итогам заседания министерского мониторингового комитета группы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известной как ОПЕК+. Заседание группы перенесено на 19 августа, на день позже, чем планировалось ранее.

Цены на нефть растут 17 августа поскольку спрос растет по мере ослабления карантинных ограничений

Напомним, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) заявила в ежемесячном отчете, что мировой спрос на нефть упадет на 9,06 млн баррелей в сутки до 90,63 млн баррелей в сутки, что больше, чем снижение на 8,95 млн баррелей в сутки, ожидавшееся месяц назад.

Напомним, из-за падения цен на нефть, в январе-июле 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 28% до 4,564 млрд долларов.