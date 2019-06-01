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Король Саудовской Аравии предупредил об угрозах для поставок нефти

Новости » Политика    01.06.2019 - 21:33
Король Саудовской Аравии предупредил об угрозах для поставок нефти
Фото: Салман бин Абдулазиз (из открытых источников)

Салман призвал страны Персидского залива противостоять агрессивным действиям Ирана

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз во время саммита лидеров исламских стран в Мекке предупредил о угрозах для мировых поставок нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам саудовского короля, "террористические атаки" Ирана в регионе Персидского залива могут поставить под угрозу не только положение в стране, но и глобальные поставки нефти.

"Мы подтверждаем, что террористические действия направлены не только на королевство и регион Персидского залива, но и на безопасность судоходства и мировых поставок нефти", - заявил Салман.

Кроме того, он призвал лидеров стран Персидского залива противостоять агрессивным действиям Ирана в регионе. При этом вспомнив недавнюю атаку на 4 нефтяных танкера в водах Объединенных Арабских Эмиратов, за которой, как считают в Саудовской Аравии, может стоять Тегеран.

"Мы будем решительно противостоять агрессивным угрозам и подрывным действиям", - подчеркнул король Саудовской Аравии.

Напомним, ранее глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал ВМФ США Майкл Глидей заявил, что за атакой на танкеры в порту Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах могут стоять иранские военные.

Как писало РБК-Украина, король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз созвал лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лиги арабских государств для участия во внеочередном саммите в Мекке.

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Новости Украины нефтьсаммитИранСаудовская Аравия
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