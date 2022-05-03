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Цены на нефть продолжили рост, поскольку ЕС готовит эмбарго ЕС на поставки из России

Фото: Цены на нефть растут в ожидании эмбарго (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть выросли во вторник, 3 мая продолжив рост предыдущей сессии. Европейский союз подтвердил планы ужесточить санкции в отношении России на этой неделе, а Германия заявила, что готова поддержать немедленное эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли 0,2%, или на 107,83 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) вы выросли на 0,2% до 105,34 долларов за баррель.

"Цены на сырую нефть выросли после комментариев министра экономики Германии, который отметил, что ЕС планирует запретить импорт российской нефти либо немедленно, либо через несколько месяцев", - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

Ожидается, что во вторник Европейская комиссия завершит работу над шестым пакетом санкций Европейского союза (ЕС) против России за вторжение в Украину, который будет включать запрет на покупку российской нефти.

Эмбарго может не коснуться Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской нефти, заявили в понедельник два представителя ЕС.

Нехватка нефтепродуктов увеличивает спрос на сырую нефть, что способствовало росту котировок Brent и WTI более чем на 40 центов в понедельник после волатильной сессии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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