Ціни на нафту продовжили зростання, оскільки ЄС готує ембарго ЄС на поставки з Росії

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли 0,2%, або на 107,83 доларів за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) ви виросли на 0,2% до 105,34 доларів за барель.

"Ціни на сиру нафту зросли після коментарів міністра економіки Німеччини, який зазначив, що ЄС планує заборонити імпорт російської нафти або негайно, або через кілька місяців", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Очікується, що у вівторок Європейська комісія завершить роботу над шостим пакетом санкцій Європейського союзу (ЄС) проти Росії за вторгнення в Україну, який включатиме заборону на купівлю російської нафти.

Ембарго може не торкнутися Угорщини та Словаччини, які сильно залежать від російської нафти, заявили в понеділок два представники ЄС.

Брак нафтопродуктів збільшує попит на сиру нафту, що сприяло зростанню котирувань Brent і WTI більш ніж на 40 центів в понеділок після волатильної сесії.