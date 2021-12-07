Цены на нефть продолжили рост на фоне снижения оценок опасности штамма "Омикрон"

Цены на нефть выросли во вторник, 7 декабря, после роста почти на 5% накануне. Опасения по поводу воздействия штамма коронавируса "Омикрон", на мировой спрос на топливо ослабли, а переговоры по ядерной программе Ирана зашли в тупик, задерживая возвращение иранской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent на 1,5%, до 74,20 долларов за баррель в после повышения на 4,6% в понедельник. Нефть марки WTI торговалась по 70,71 доллара за баррель, поднявшись на 1,8% после роста на 4,9% на предыдущей сессии.

На прошлой неделе цены на нефть рухнули из-за опасений, что вакцины могут быть менее эффективными против штамма "Омикрон", что вызвало опасения, что правительства могут повторно ввести ограничения, чтобы ограничить его распространение и нанести ущерб мировому росту и спросу на нефть.

Тем не менее, официальный представитель здравоохранения Южной Африки сообщил, что у пациентов с "Омикроном" были только легкие симптомы. Кроме того, высокопоставленный чиновник США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи сказал CNN, что "пока что не похоже, что существует большая степень серьезности".

"Это снижает вероятность наихудшего сценария, по которому нефтяные рынки определяли цены за последние пару недель", - отмечают аналитики ANZ.

Еще одним признаком уверенности в спросе на нефть стало то, что крупнейший в мире экспортер Саудовская Аравия в воскресенье подняла ежемесячные цены на нефть. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ согласились продолжить увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в день в январе, несмотря на высвобождение стратегических запасов нефти США.

Импорт сырой нефти в Китае, который является крупнейшим импортером в мире, также восстановился в ноябре.

К тому же отсрочка с возвращением иранской нефти поддержала цены. Непрямые переговоры США и Ирана по ядерной программе натолкнулись на препятствия. В понедельник Германия призвала Иран представить реалистичные предложения на переговорах по его ядерной программе.