Цены на нефть продолжили падение из-за нехватки хранилищ

Цены на нефть во вторник, 28 апреля, снижаются на фоне опасений о заполнении мировых нефтехранилищ и страхов, что спрос будет восстанавливаться медленно по мере постепенного снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 3,8% до 19,20 долларов за баррель к 11:45 по киевскому времени. В понедельник бенчмарк потерял 6,8%, июньский контракт истекает 30 апреля.

Фьючерсы на WTI подешевели на 19,5% до 10,3 долларов за баррель, потеряв 25% днем ранее.

По оценкам стратегов, часть потерь WTI связана с распродажей розничными инвесторами, в том числе биржевыми индексными фондами, которые продают фьючерсы с поставкой в июне, переключаясь на более поздние месяцы, чтобы избежать новых масштабных потерь, как на прошлой неделе.

Согласно данным Kpler, мировые нефтехранилища на суше были заполнены примерно на 85% по состоянию на прошлую неделю.

По словам источников, нефтяные трейдеры в отчаянии прибегают к найму дорогих американских судов для хранения бензина.

Даже несмотря на то, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники во главе с Россией договорились о рекордном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки с 1 мая, этого объема недостаточно, чтобы компенсировать падение спроса примерно на 30 млн баррелей в сутки из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19.

Отметим, майские фьючерсы на американскую нефть WTI 20 и 21 апреля опускались на отрицательную территорию из-за опасений, что США исчерпают мощности для хранения в условиях избытка сырья, вызванного коронавирусом.

Напомним, крупнейший на территории России частный нефтедобытчик "Лукойл" допускает резкое падение цен на эталонный сорт Brent, к ценам на который привязана российская нефть. Лукойл прогнозирует, что снижение спроса в результате влияния пандемии COVID-19, а также ограниченные возможности хранения могут привести к резкому снижению цен на Brent, аналогичному тому, который демонстрировал американский сорт WTI ранее.